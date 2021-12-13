В российском регионе перенесли срок введения QR-кодов

В Калужской области срок перенесли на месяц срок введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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Шапша отметил, что власти области приняли решение отложить введение данной меры до 15 января. Глава региона также рассказал, что было подписано постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время. Отмечается, что до этого планировалось ввести QR-коды с 15 декабря.