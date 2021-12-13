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36 минут назад

В российском регионе перенесли срок введения QR-кодов

В Калужской области срок перенесли на месяц срок введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

В российском регионе перенесли срок введения QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шапша отметил, что власти области приняли решение отложить введение данной меры до 15 января. Глава региона также рассказал, что было подписано постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время. Отмечается, что до этого планировалось ввести QR-коды с 15 декабря.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, однако будут делать тест на их наличие. Вице-премьер уточнила, что гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года без диагноза COVID-19, предложат пройти анализы на наличие антител. Таким россиянам будет выдаваться документ о перенесенном заболевании сроком действия на год.

Общество,Татьяна Голикова,
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