Варламов предрек катастрофу российскому городу

Известный блогер Илья Варламов предрек катастрофу Иркутску из-за небрежного отношения к объектам культурного наследия. Об этом он написал на своем сайте.

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Варламов раскритиковал заместителя мэра российского города Дмитрия Ружникова, который заявил, что 25 процентов всех памятников русской деревянной архитектуры находятся именно в Иркутске. Варламов упрекнул чиновника, напомнив, что с 2008 года в Иркутской области 70 процентов объектов культурного наследия были выведены из-под охраны государства.

Возмущение Варламова вызвала инициатива губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который поручил провести экспертизу всех объектов культурного наследия в регионе до 2030 года. Блогер указал на то, что при такой цели нужно обследовать 500-600 зданий в год, и усомнился в уровне надежности и профессионализма такой экспертизы. «Ставлю на то, что Иркутску ******», — написал Варламов.

По мнению блогера, чиновники либо будут оценивать объекты небрежно, либо вовсе не станут проводить экспертизу. «И останется в Иркутске вместо 25 процентов всего деревянного зодчества России одна-единственная туристическая улица», — написал Варламов и назвал происходящее в Иркутске «масштабным архитектурным погромом».