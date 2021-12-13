Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала снижаться, однако показатели остаются высокими: одновременно в стране болеют более 800 тысяч человек. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее в понедельник, 13 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3% за неделю, однако снижение не носит стабильного характера.
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в пяти регионах: это Сахалинская область, республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и республика Алтай.
23% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.