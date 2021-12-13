Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала снижаться, однако показатели остаются высокими: одновременно в стране болеют более 800 тысяч человек. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.