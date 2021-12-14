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1 час назад

Вячеслав Зайцев публично уличил сына во лжи: «Я пытаюсь дозвониться до него каждый день»

61-летний Егор Зайцев постоянно заявляет о том, что его звездный отец отказывается общаться с ним по телефону и не отвечает на звонки. Однако, эту информацию опроверг сам кутюрье, заяви, что ситуация обстоит совершенно обратная.

Вячеслав Зайцев разоблачил ложь сына
Фото: Passion.ruPassion.ru

В последние годы кутюрье страдает от болезни Паркинсона, которая значительно ухудшила его состояние. По данной причине под откос пошли различные сферы его жизни — его Модный дом погряз в долгах, а отношения с сыном оказались натянутыми из-за семейного конфликта,

Егор Вячеславович не раз во всеуслышание заявлял, что его отец отказывает общаться с ним и не отвечает на звонки. Также он заявил, что приближенные модельера, которые, на данный момент, на постоянной основе находятся рядом с ним, пользуются его состоянием и финансами.

Модельер обратился к сыну с экрана «Первого канала» во время эфира телепередачи «Пусть говорят». «Хочу сказать, чтобы Егор Зайцев не говорил, что звонит мне и не может дозвониться», — заявил он. Вячеслав отметил, что это именно ему не удается связаться с сыном, которому он пытается позвонить ежедневно. «Я пытаюсь сделать это каждый день и ни разу не связался с ним. Не знаю, почему не общается. Он талантливый парень, но не хочет быть как я», — откровенно рассказал кутюрье.

Недавно Вячеслав Зайцев впервые после лечения в клинике появился на публичном мероприятии, гости которого сообщили, что его состояние значительно улучшилось и к модельеру вернулась связная речь. Сам же он планирует активно заняться восстановлением репутации своего Дома Моды.

Общество,Егор Зайцев,Вячеслав Зайцев,
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