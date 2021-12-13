Панкратов-Черный рассказал о работе с Кончаловским

Актер Александр Панкратов-Черный в эфире шоу «Судьба человека» рассказал, как будучи начинающим ассистентом Андрона Кончаловского, он заработал за съемки в четыре раза больше режиссера.

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По словам актера, Кончаловский был членом жюри на одном из зарубежных кинофестивалей, где короткометражный фильм Панкратова-Черного, снятый для курсовой работы, получил приз. Кончаловский заинтересовался, состоялось знакомство.

«Во мне он увидел талантливого режиссера и решил привлечь меня участвовать в создании грандиозной картины «Сибириада». Он мне поручал даже проводить репетиции с актерами для кинопроб», - рассказал Панкратов-Черный.

В этой же картине состоялся дебют Панкратова-Черного как киноактера. Вечером после съемок накрывались столы и устраивались актерские капустники. Кончаловский тогда обратил внимание, что Панкратов-Черный – хороший актер.

«Он не знал, что я во ВГИК пришел уже с актерским образованием. Уже около трех лет в Пензенском областном театре работал и сыграл немало ролей», - рассказала актер.

В «Сибириаде» он сыграл небольшую роль. Кончаловский потом решил сделать Панкратова-Черного популярным. На огромных щитах, рекламировавших фильм, появилась крупная фотография Панкратова-Черного. По словам актера, фотографий главного героя на щитах было меньше, чем его снимков.

Кончаловский также дополнительно платил Панкратову-Черному за актерские смены.

Когда режиссер узнал, что приезжий Панкратов-Черный, получая 110 рублей как ассистент режиссера, половину отдает за квартиру, пробил ему актерскую ставку в 28 рублей – по тем временам бешеные деньги.

«Андрон делал что. Саш, надень эту фуфайку, эти сапоги и с гармошкой пьяный пройдись там по горизонту. Я прошелся, он ассистентке – Панкратов снимался. Мне талон актерский. И так каждый день», - рассказал Панкратов-Черный.