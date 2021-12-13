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36 минут назад

У режиссера Соловьева были проблемы с сердцем

У режиссера Сергея Соловьева были проблемы с сердцем. Об этом рассказали агентству «Москва» во ВГИКе, где Соловьев был руководителем режиссерской и актерской мастерской.

У режиссера Соловьева были проблемы с сердцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем», - сказали в пресс-службе ВГИКа.

В январе 2020 года Соловьев попал в больницу. Ему поставили диагноз «инфильтрат нижних конечностей» и провели операцию, сообщал телеграм-канал Mash.

Режиссер фильмов «Асса», «Сто лет после детства», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Наследница по прямой», «Нежный возраст», «Черный монах», «Станционный смотритель» и др. скончался в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет.

Сергей Соловьев - лауреат Государственной премии СССР (1977), премии Ленинского комсомола (1976), премии «Кинотавр» (1992). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005). В 1981 и 1987 годах режиссер был членом жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году Соловьев выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом.

Общество,Сергей Соловьев,АГН "Москва",
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