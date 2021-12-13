У режиссера Соловьева были проблемы с сердцем

У режиссера Сергея Соловьева были проблемы с сердцем. Об этом рассказали агентству «Москва» во ВГИКе, где Соловьев был руководителем режиссерской и актерской мастерской.

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«Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем», - сказали в пресс-службе ВГИКа.

В январе 2020 года Соловьев попал в больницу. Ему поставили диагноз «инфильтрат нижних конечностей» и провели операцию, сообщал телеграм-канал Mash.

Режиссер фильмов «Асса», «Сто лет после детства», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Наследница по прямой», «Нежный возраст», «Черный монах», «Станционный смотритель» и др. скончался в понедельник, 13 декабря, в возрасте 77 лет.