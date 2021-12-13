Названы профессии, которые исчезнут через 10 лет

Профессии бухгалтера и юриста могут исчезнуть через 10-20 лет, считает владелец группы рекрутинговых агентств Ильгиз Валинуров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сейчас активно развивается электронный документооборот, система распознавания документов, так что бухгалтерия в привычном понимании — точно не то, что будет востребовано в будущем. То же с юристами. Большинство из них составляет рутинные договоры, с чем может справиться и искусственный интеллект», - cказал Валинуров в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что специалисты по сложным миллиардным сделкам, слияниям, поглощениям останутся, а составлением простых типовых договоров будут заниматься машины.

Специалист также уверен, что время чрезвычайной востребованности программистов подойдет к концу, и представители этой профессии станут типичным рабочим классом со среднестатистическими зарплатами.

По словам Валинурова, в будущем останутся востребованными представители творческих профессий, а также те, кто общается с людьми. По его словам, рынок психологов, коучей и консультантов будет только расти, потому что «человеку всегда хочется говорить с человеком».