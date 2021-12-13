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1 час назад

В правительстве задумались о замене ЕГЭ на портфолио ученика

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской Газете» рассказал, что в правительстве РФ задумались о замене ЕГЭ на портфолио ученика.

В правительстве задумались о замене ЕГЭ на портфолио ученика
Фото:  Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

По его словам, портфолио может стать альтернативой Единому государственному экзамену уже к 2030 году.

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — рассказал Музаев.

Руководитель федеральной службы также отметил, что сегодня соревнования, в которых участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются, и это демотивирует детей. По словам чиновника, в правительстве сейчас прорабатывается идея поступления в вуз по портфолио, когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один «файл».

Ранее транспортный эксперт Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет», предложил пересмотреть стоимость часа парковки в востребованных местах столицы.

Общество,Анзор Музаев,Александр Шумский,Рособрнадзор,Правительство РФ,"Российская газета",
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