В правительстве задумались о замене ЕГЭ на портфолио ученика

По его словам, портфолио может стать альтернативой Единому государственному экзамену уже к 2030 году.

«Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — рассказал Музаев.

Руководитель федеральной службы также отметил, что сегодня соревнования, в которых участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются, и это демотивирует детей. По словам чиновника, в правительстве сейчас прорабатывается идея поступления в вуз по портфолио, когда все достижения — учебные и нет — суммированы в один «файл».