Назван процент заболевших COVID-19 после вакцинации

«Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», - сказала Голикова, выступая в Госдуме.