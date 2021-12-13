Назван процент заболевших COVID-19 после вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала долю заболевших среди вакцинированных от коронавируса россиян, передает РИА «Новости».
По словам Голиковой, на сегодняшний день заразились COVID-19 3,9% вакцинированных. Доля повторных заражений составляет 0,74% от общего числа переболевших.
«Никогда не говорили, что вакцина защищает на 100%, заболеть можно, факты такие у нас есть. Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», - сказала Голикова, выступая в Госдуме.
Ранее вице-премьер отметила, что спад заболеваемости в России носит нестабильный характер, ситуация осложняется рисками распространения омикрон-штамма.
По ее словам, новый «омикрон»-штамм подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Все они были вакцинированы.