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54 минуты назад

Власти Костромы ответили недовольным «самой уродливой Снегурочкой» горожанам

Глава городской службы муниципального заказа по ЖКХ Костромы Андрей Шилин в беседе с изданием «Подъем» ответил на негативные отклики местных жителей о праздничной каркасной конструкции Снегурочки. Он посоветовал недовольным горожанам смотреть на нее только ночью.

Власти Костромы ответили недовольным «самой уродливой Снегурочкой» горожанам
Фото: ТК "Подъем"ТК "Подъем"

По данным издания, вызвавшую резонанс Снегурочку изготовил по индивидуальному заказу местный житель. Конструкцию устанавливают к праздникам в Костроме уже не первый год и каждый раз горожане не устают жаловаться на «ужасный» вкус автора. В соцсетях костромичи называют Снегурочку самой уродливой в стране и утверждают, что она пугает детей.

«Никто не оценивал, какому числу горожан она нравится, а какому — не нравится. Это световая конструкция, на которую надо смотреть не днем, а ночью, когда она начинает светиться. На мой взгляд, она нормально ночью смотрится. Днем эта каркасная конструкция, возможно, смотрится не очень презентабельно», — заявил в ответ на недовольные замечания костромичей Шилин.

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