Власти Костромы ответили недовольным «самой уродливой Снегурочкой» горожанам

Глава городской службы муниципального заказа по ЖКХ Костромы Андрей Шилин в беседе с изданием «Подъем» ответил на негативные отклики местных жителей о праздничной каркасной конструкции Снегурочки. Он посоветовал недовольным горожанам смотреть на нее только ночью.

По данным издания, вызвавшую резонанс Снегурочку изготовил по индивидуальному заказу местный житель. Конструкцию устанавливают к праздникам в Костроме уже не первый год и каждый раз горожане не устают жаловаться на «ужасный» вкус автора. В соцсетях костромичи называют Снегурочку самой уродливой в стране и утверждают, что она пугает детей.