Семилетний мальчик написал Путину и получил ответ

Написавший письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прокатиться на танке семилетний Егор Фоменко из Воронежской области получил ответ. Копии письма мальчика и официальный ответ на его просьбу разместил в своем Телеграм-канале военный корреспондент Михаил Андроник.

Егор Фоменко написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где рассказал, что мечтает покататься на танке Т-90. В качестве иллюстрации он нарисовал танк и российский флаг.

ТК Ратник 2-го разряда

Ответ мальчику пришел от командира войсковой части 89425 генерал-лейтенанта А. Иванаева.

ТК Ратник 2-го разряда

«Как известно в преддверии новогодних праздников самые заветные желания должны обязательно исполняться, поэтому приглашаю тебя, Егор, и твоих родителей воплотить желание в жизнь на одном из полигонов общевойсковой армии», - написал генерал-лейтенант в ответе.