В РФ разработали план реагирования при распространении «омикрона»

В России разработали план реагирования при распространении «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая перед депутатами Госдумы.

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«Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его направили на соответствующий доклад», - приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

По словам Голиковой, появление в России нового штамма может усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране. Вице-премьер отметила, что есть косвенные свидетельства высокой контагиозности «омикрона», но тяжесть течения заболевания оценивать пока рано. При этом вероятность завоза и последующего широкого распространения нового штамма в России достаточно велика, добавила Голикова.

Во вторник, 14 декабря, президент России Владимир Путин планирует провести совещание с членами правительства, на котором ему представят план реагирования на распространение «омикрона» в РФ.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что из 177 россиян, вернувшихся из Южно-Африканской республики, у 16 человек был обнаружен «омикрон»-штамм COVID-19. Известно, что все заболевшие были вакцинированы.