Совет Думы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект <…> о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - отметил Володин