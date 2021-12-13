Совет Думы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.