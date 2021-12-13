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14 минут назад

Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Думы на заседании в понедельник принял решение снять с рассмотрения законопроект, направленный на введение QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект <…> о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - отметил Володин

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Общество,Видео,Госдума,
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