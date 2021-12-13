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32 минуты назад

Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, в странах, где распространен штамм «омикрон», этот срок сокращается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае, пока все международные данные об этом свидетельствуют», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее словам, в странах, где распространен «омикрон», ревакцинация проводится раньше.

Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.

Общество,Татьяна Голикова,ВОЗ,Госдума,РИА Новости,
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