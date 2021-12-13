Назван процент заболевших COVID-19 после вакцинации

Процент заболевших среди вакцинированных от коронавируса в России составляет 3,9%, повторных случаев у переболевших - 0,74%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.

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Голикова отметила, что вакцина не защищает от заболевания на 100%, об этом «никогда не говорили».

«Процент заболевших от общего количества вакцинированных составляет сейчас 3,9%. Что касается переболевших и повторных заболеваний, процент от переболевших составляет 0,74%», - сказала она.