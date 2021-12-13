Россиянам назвали опасности отелей Египта

Эксперты туристической отрасли дали рекомендации россиянам по безопасному питанию в гостиницах Египта и предостерегли их от отравления. Согласно комментариям, которые приводит издание «Аргументы и факты», туристам стоит избегать отелей, где живут только соотечественники, а также отказываться от блюд с майонезом.

В частности, как заявил владелец турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир, лучше избегать мест, где проживают только россияне.

«К сожалению, туроператоры из РФ не очень охотно проверяют условия проживания соотечественников. В гостиницах, где размещают граждан ФРГ, иногда проводят операции, как в детективном сериале: приезжает спецагент, и всю неделю тайно пробует еду», — заявил египтянин.

Из еды турагенты советовали избегать блюд с майонезом, который на жаре становится идеальной средой для размножения бактерий, а также сохранять бдительность с сырыми овощами.

«Они-то свежие, с рынка. Но на каких-то кухнях огурцы-помидоры плохо промывают, да и сама вода из-под крана в Египте оставляет желать лучшего. Видите листья салата айсберг? Точно не ешьте», — предупредили.

При этом россиянам стоит учесть, что за время пандемии COVID-19 некоторые продукты подорожали, а потому отдельные отели стали закупать продукты самого низкого качества.