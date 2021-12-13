В центре Казани девушка отказала молодому человеку, сделавшему предложение в руки и сердца на глазах прохожих. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео инцидента.

Ради заветного «да» парень организовал торжество с фейерверками и музыкой на площади рядом с мечетью. Местные жители решили понаблюдать за происходящим и поддержать влюбленного романтика. Однако вопреки всем ожиданиям, дама сердца отказала молодому человеку. Как сообщает «360», толпа негодующих очевидцев тут же обрушилась на нее с матерной бранью, а герой ролика поблагодарил окружающих за поддержку.