Объявлены лауреаты премии «Студент года»

«В финале премии приняли участие 400 студентов техникумов и колледжей. По итогам конкурсной борьбы у Томской области и Республики Татарстан наибольшее количество наград — четыре, по три — у Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Курской и Московской областей, по две награды завоевали студенты Ульяновской области и Республики Калмыкия», — заявил председатель РСМ, член Общественной палаты Павел Красноруцкий.