Скорость распространения омикрона сочли феноменальной

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью. На этот штамм приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.
"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - Прим. ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид.
Ранее Джавид, выступая в парламенте страны, заявил, что количество заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может стать более миллиона.
В России новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших на родину из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон". Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного - чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", - уточнила вице-премьер.