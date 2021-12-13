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33 минуты назад

Скорость распространения омикрона назвали феноменальной

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью. На этот штамм приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне, заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.

Скорость распространения омикрона сочли феноменальной
Фото: ТАССТАСС

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - Прим. ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - заявил Джавид.

Ранее Джавид, выступая в парламенте страны, заявил, что количество заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании к концу декабря может стать более миллиона.

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В России новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших на родину из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон". Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного - чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", - уточнила вице-премьер.

Общество,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Sky News,
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