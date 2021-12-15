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1 час назад

Исследование: треть россиян поддерживает введение QR-кодов

Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID.

Россияне рассказали об отношении к QR-кодам
Фото: URA.RUURA.RU

«Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования.

Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнили, что ведомстве займется доработкой документа, сообщает RT.

Общество,Социология,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минтранс РФ,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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