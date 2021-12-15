Россияне рассказали об отношении к QR-кодам

Введенную российскими властями в России систему QR-кодов поддерживает каждый третий гражданин. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter. Также почти половина населения обеспокоена темпами распространения COVID.

«Около 49% респондентов обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в стране. Каждый третий россиянин (35% женщин и 32% мужчин) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса», — передает РИА «Новости» данные исследования.

Также отмечается, что вакцинированные от COVID граждане намного активнее поддерживают QR-коды, из числа непривитых — всего 7%. В то же время 29% опрошенных готовы поддержать введение ограничений для непривитых.