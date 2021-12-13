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9 минут назад

Россиянин сравнил кавказский курорт с помойкой

Блогер побывал на горнолыжном курорте Домбае в Карачаево-Черкессии и раскритиковал город за отсутствие инфраструктуры и заброшенные здания. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он отметил, что поселок мог бы стать мини-Швейцарией, но люди превратили место в «помойку и царство произвола».

Россиянин сравнил кавказский курорт с помойкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На момент моего приезда в октябре в Домбае шел ремонт. Стоят пять человек, один вяло ковыряется в тротуарной плитке, четверо смотрят. Через пять минут ковыряльщик устает и все идут на перекур. Такими темпами Домбай станет красивым примерно никогда», — рассказал путешественник.

Также блогера удивило обилие табличек с надписью «платная парковка». По его мнению, это является пережитком 90-х

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Тем не менее туриста приятно удивили парочка заведений с интересным дизайном и качественным обслуживанием. При этом он добавил, что на поселок «без слез не взглянешь», а главным плюсом он назвал природу, которую не тронул человек.
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