Россиянин сравнил кавказский курорт с помойкой

Блогер побывал на горнолыжном курорте Домбае в Карачаево-Черкессии и раскритиковал город за отсутствие инфраструктуры и заброшенные здания. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он отметил, что поселок мог бы стать мини-Швейцарией, но люди превратили место в «помойку и царство произвола».