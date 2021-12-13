Россиянин сравнил кавказский курорт с помойкой

Блогер побывал на горнолыжном курорте Домбае в Карачаево-Черкессии и раскритиковал город за отсутствие инфраструктуры и заброшенные здания. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он отметил, что поселок мог бы стать мини-Швейцарией, но люди превратили место в «помойку и царство произвола».
«На момент моего приезда в октябре в Домбае шел ремонт. Стоят пять человек, один вяло ковыряется в тротуарной плитке, четверо смотрят. Через пять минут ковыряльщик устает и все идут на перекур. Такими темпами Домбай станет красивым примерно никогда», — рассказал путешественник.
Также блогера удивило обилие табличек с надписью «платная парковка». По его мнению, это является пережитком 90-х