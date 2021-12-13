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1 час назад

Уровень безработицы в Башкирии достиг исторического минимума

УФА, 13 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы в Башкирии по методологии Международной организации труда снизился в 1,6 раза с начала 2021 года, достигнув исторического минимума. Об этом сообщается в понедельник на сайте республиканского правительства по результатам оперативного совещания.

Уровень безработицы в Башкирии достиг исторического минимума
Фото: ТАССТАСС

"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы к концу 2021 года рынок труда вернулся к допандемийным показателям. Мы не просто вернулись, но даже достигли исторического минимума. Это первый важнейший индикатор того, что экономика республики постепенно восстанавливается после активной борьбы с коронавирусом. За это огромное спасибо. Теперь нужно удерживать эти показатели", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой, уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 3,8%, снизившись с начала 2021 года в 1,6 раза. "За последние 30 лет такое низкое значение зафиксировали только в 1993 году, когда уровень общей безработицы составил в среднем за год 4,3%, и в 2019 году, когда показатель был 4,4%", - приводятся слова Ивановой в сообщении.

Также в 2022 году Минтруд республики приступает к апробированию и реализации проекта по профилированию работодателей по программе "Трансформация центров занятости населения". Планируется выделить профильные группы работодателей и создать приоритетные сервисы для каждой из них.

Общество,Ленара Иванова,Владимир Путин,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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