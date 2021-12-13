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34 минуты назад

Переболевшим COVID назвали условие для получения QR-кода

Россияне с положительными ПЦР-тестам, переболевшие коронавирусом неофициально, с 1 января 2022 года смогут получить QR-код после сдачи анализа на антитела. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

"У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь", — рассказала она.

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По словам вице-премьера, этим людям предложат сдать анализы на антитела. Те, чьи результаты будут положительными, смогут получить документ о перенесенном заболевании сроком действия на год.

"При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только "да" или "нет", — подчеркнула Голикова.

Кроме того, она сообщила, что получить такой сертификат смогут также граждане, привитые зарубежными препаратами.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода", - сказала представитель кабмина.

Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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