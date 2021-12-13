Голикова оценила законопроект по введению QR-кодов

«Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет... о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» заявление Голиковой в ходе выступления в Госдуме.