Пока вы спали: кризис в Литве и маневры НАТО над Черным морем

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Wikipedia Wikipedia

В ВОЗ предупредили об угрозе нищеты для полумиллиарда человек

Видео дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) в своих докладах заявили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В такой ситуации, по данным организаций, люди оказались из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, сбоев в оказании медицинских услуг и необходимости оплачивать лечение за свой счет. При этом впервые за десять лет выросла смертность от туберкулеза и малярии.

НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах

Опасные маневры военной авиации НАТО над Черным морем, создающие угрозу пассажирским самолетам, являются отработкой боевой тактики. Подобной же тактики придерживались ВВС Израиля, когда наносили удары по объектам в Сирии. Об этом заявили опрошенные «Взглядом» эксперты.

По их словам, Североатлантический альянс пытается создать постоянную угрозу России – сначала в акватории Черного моря, а теперь и в воздушном пространстве над этой акваторией. Такая тактика направлена в том числе и на создание проблем туристическому бизнесу и «выключение» России из интеграционных процессов в регионе.

Санкции против Белоруссии обернулись для Литвы политическим кризисом

Литва не смогла присоединиться к санкциям США против Белоруссии и полностью остановить перевозку белорусских удобрений с 8 декабря. Реализация этих санкций поставит на грань разорения литовские железные дороги и порт в Клайпеде и уже привела к политическому скандалу в Литве, пишет «Взгляд».

На фоне того, что «Литовские железные дороги» уже успели получить аванс за перевозку продукции «Беларуськалия» и намерены выполнять свои обязательства по перевозке удобрений минимум до конца года, о своей отставке заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Эксперты считают, что его политическая карьера на этом может быть закончена.

Военная разведка активизировалась у Крыма и Донбасса

Несмотря на переговоры президентов России и США обстановка в Черноморском регионе и в Донбассе остается напряженной. При этом украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет «Независимая газета».

Эксперты отметили, что недавние действия корабля военно-морских сил Украины «Донбасс», двигавшегося в сторону Керченского пролива и не реагировавшего на требования российских пограничников, можно рассматривать как разведывательные. Также о стремлении союзников Киева в НАТО вести мониторинг восточных границ Украины свидетельствуют полеты американского авиаразведывательного самолета RC-135W.

Осень оказалась удачной для рубля

В сентябре-октябре российская нацвалюта показала хорошие результаты, став одной из пяти валют развивающихся стран, которые смогли укрепиться к доллару. Более того, рубль стал лидером, прибавив 3,7%. Об этом со ссылкой на обзор финстабильности ЦБ пишут «Известия».