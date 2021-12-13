Пока вы спали: кризис в Литве и маневры НАТО над Черным морем

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк (ВБ) в своих докладах заявили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.
В такой ситуации, по данным организаций, люди оказались из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, сбоев в оказании медицинских услуг и необходимости оплачивать лечение за свой счет. При этом впервые за десять лет выросла смертность от туберкулеза и малярии.
Опасные маневры военной авиации НАТО над Черным морем, создающие угрозу пассажирским самолетам, являются отработкой боевой тактики. Подобной же тактики придерживались ВВС Израиля, когда наносили удары по объектам в Сирии. Об этом заявили опрошенные «Взглядом» эксперты.
По их словам, Североатлантический альянс пытается создать постоянную угрозу России – сначала в акватории Черного моря, а теперь и в воздушном пространстве над этой акваторией. Такая тактика направлена в том числе и на создание проблем туристическому бизнесу и «выключение» России из интеграционных процессов в регионе.
Литва не смогла присоединиться к санкциям США против Белоруссии и полностью остановить перевозку белорусских удобрений с 8 декабря. Реализация этих санкций поставит на грань разорения литовские железные дороги и порт в Клайпеде и уже привела к политическому скандалу в Литве, пишет «Взгляд».
На фоне того, что «Литовские железные дороги» уже успели получить аванс за перевозку продукции «Беларуськалия» и намерены выполнять свои обязательства по перевозке удобрений минимум до конца года, о своей отставке заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. Эксперты считают, что его политическая карьера на этом может быть закончена.
Несмотря на переговоры президентов России и США обстановка в Черноморском регионе и в Донбассе остается напряженной. При этом украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и противотанковых ракетных комплексов Javelin, пишет «Независимая газета».
Эксперты отметили, что недавние действия корабля военно-морских сил Украины «Донбасс», двигавшегося в сторону Керченского пролива и не реагировавшего на требования российских пограничников, можно рассматривать как разведывательные. Также о стремлении союзников Киева в НАТО вести мониторинг восточных границ Украины свидетельствуют полеты американского авиаразведывательного самолета RC-135W.
В сентябре-октябре российская нацвалюта показала хорошие результаты, став одной из пяти валют развивающихся стран, которые смогли укрепиться к доллару. Более того, рубль стал лидером, прибавив 3,7%. Об этом со ссылкой на обзор финстабильности ЦБ пишут «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что долго удерживать лидерство рубль не смог, и в первую декаду декабря на первое место выбился китайский юань. В дальнейшем перспективы российской валюты будут зависеть от развития геополитической обстановки, пандемии коронавируса и действий регулятора, уверены они.