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1 час назад

Штамм "омикрон" обнаружили у 16 россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что еще у одной группы россиян обнаружили штамм "омикрон", сообщает РИА "Новости".

Штамм "омикрон" обнаружили у 16 россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного — чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", - заявила Голикова, выступая в Государственной думе.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм "омикрон" может вытеснить штамм "дельта". Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет "чрезвычайно большое количество мутаций".

Общество,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,Госдума,РИА Новости,
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