Исследование Rambler&Co: Два года пандемии значительно изменили жизнь почти половины россиян

По результатам опроса, в 2020-2021 гг. почти у трети респондентов изменился доход, у 15% – семейный статус.

Фото: ТАСС ТАСС

Заканчивается 2021 год, в котором весь мир пережил ещё несколько крупных волн пандемии. И подведение итогов года невозможно без анализа её влияния на повседневную жизнь людей. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у пользователей Рунета, как второй пандемийный год отразился на их жизни.

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Пандемия разделила опрошенных россиян примерно поровну – одни считают, что ограничения и происходящие события никак на них не повлияли, у других – наоборот, время важных перемен. 53% не столкнулись с жизненными изменениями. Из них 42% считают, что их личные дела неподвластны внешним факторам, 27% признались, что им помешали карантинные ограничения. У 16% не было желания что-то менять, 15% для исполнения задумок ждут окончания пандемии.

При этом 47% утверждают, что их жизнь разделилась на «до» и «после». Почти у трети (31%) изменился доход, у четверти произошла переоценка ценностей. 15% респондентов рассказали, что у них поменялся семейный статус или состав семьи, 11% начали общаться с новыми людьми, 7% переехали, 6% стали работать по новой профессии, 5% решились на крупные приобретения.

Большинство опрошенных россиян свыклись с ограничениями. 39% уверены, что пандемия пройдёт, но случится что-нибудь ещё, а 36% – что мир останется таким надолго. Только 14% верят, что приобретённые за последние годы привычки скорее положительны, а 11% – что все произошедшие изменения временны.

Среди новых привычек респонденты выделили следующие: 29% стали внимательнее относится к своему здоровью, 22% – больше следить за тратами, 21% – чаще пользоваться онлайн-сервисами, 18% начали проявлять больше заботы к своим близким, 7% – меньше дел откладывать на потом, 3% – лучше контролировать своё время.

Большинство участников опроса отмечают изменения не только в привычках, но и в психологическом состоянии – на усиление тревожности и стресса обратили внимание 36% респондентов. 28%, напротив, не выявили ни положительных, ни отрицательных изменений. У 15% начались проблемы со сном, у 7% усугубились вредные привычки. 4% чувствуют недостаток внимания и заботы, ещё 4% лучше узнали себя и приняли особенности характера. По 3% респондентов стали лучше высыпаться и проще общаться с людьми.