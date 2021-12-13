«Почта России» попросила миллиард на беспилотники

Для организации беспилотных перевозок по маршруту Москва — Санкт-Петербург, которые должны стартовать в 2024 году, «Почта России» хотела бы получить 1,336 миллиарда рублей госсубсидий. Такая сумма содержится в запросе компании, рассмотренном рабочей группой при правительстве по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК), пишут «Ведомости».

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В компании утверждают, что на окупаемость проект может выйти только к 2035 году, а до этого срока стоимость доставки отправлений беспилотными грузовиками будет выше, чем обычным способом. Причинами такой ситуации названа высокая стоимость автомобилей без водителя и невозможность дополнительно сэкономить на оплате труда.

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Представитель «Почты России» подтвердил обсуждаемую сумму, но указал, что в компании не считают субсидию помощью себе. Скорее, указал он, она станет формой поддержки производителей и разработчиков беспилотного транспорта.

По планам предприятия, к 2024 году оно закупит 25 беспилотных грузовиков, а к 2035 году их количество вырастет до 66 машин. Предполагается приобретение моделей «КамАЗ», Volvo, EvoCargo и других. В 2024 году их пробег по маршруту БЛК составит 3,6 миллиона километров в год, чтобы к 2035-му вырасти до 12,3 миллиона километров.

Оценки «Почты России» показывают, что перевозки беспилотниками обойдутся дороже, чем обычным транспортом, на 8-18 процентов. К убыточности способа пришли и другие компании, рассчитывающие встроиться в будущий рынок. Так, Globaltruck просит из бюджета 40 миллионов рублей на доработку IT-системы и еще 8,8 миллиона — на закупку беспилотного грузовика. «Деловые линии» говорят о компенсации из расчета 10 рублей на километр и льготах на лизинг техники, а ретейлер X5 Group — о 30 миллионах рублей только в 2024 году. Предложение Ozon касается установления особого тарифа для беспилотников

В рабочей группе сформировали единый подход к размеру субсидии — 10 процентов от средней по рынку себестоимости перевозки по трассе М11 (Москва — Санкт-Петербург), то есть около 6 рублей за километр. Такое предложение передано в правительство. Собеседник издания в правительстве напомнил, что в текущем варианте проекта субсидии не предусмотрены, но если они станут обязательным условиям запуска проекта, то кабмин рассмотрит вопрос.