Гинцбург предрек вытеснение «дельты»-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» в перспективе может вытеснить распространившийся ранее в мире штамм «дельта». Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», - пояснил он.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был обнаружен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. При этом прибывших из ЮАР россиян разместили в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на обязательный двухнедельный карантин. По данным Роспотребнадзора, у двоих из них уже подтвержден новый штамм коронавируса.