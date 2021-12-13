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24 минуты назад

Длинноволосая школьница из Петербурга установила рекорд России. Видео

Анастасия Костина из Петербурга попала в Книгу рекордов России как обладательница самых длинных волос среди 15-летних девушек. Локоны длинной в 148 сантиметров сняли на видео.

Девушка рассказала, что обычно заплетает волосы в одну или две косы, поскольку иначе ходить по улице неудобно.

«Я их растила больше 10 лет, в последний раз мы их отрезали в четыре с половиной года. Для чего? Ну просто, для красоты», - рассказала рекордсменка.

Школьница добавила, что близкие люди привыкли к сказочной длине ее волос, а незнакомые «подходят на улице, делают комплименты, спрашивают, настоящие волосы или нет». Анастасия нашла Книгу рекордов России и поняла, что с легкостью может побить предыдущее достижение, отрастив волосы на пять сантиметров длиннее. Девушка призналась, что теперь планирует постричь волосы. По ее словам, уход за волосами занимает достаточно времени и требует много сил.

Общество,Видео,
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