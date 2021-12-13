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58 минут назад

Блогеры сыграли в футбол на проезжей части в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге блогеры перекрыли дорогу, чтобы сыграть в футбол. Парни поставили ворота посреди полосы на улице Челюскинцев и начали гонять мяч. Видео публикует портал «Life.ru».

На опубликованном видео можно увидеть, как посреди дороги останавливается фургон, из которого выходят переодетые в тренировочную футбольную форму. После чего парни начали играть в футбол, забивая мяч в небольшие футбольные ворота.

«Просто хотели поддержать спорт, занимайтесь спортом! Футбол — это жизнь. Не доехали до стадиона, решили прямо там поиграть»,- прокомментировал ситуацию один из блогеров.

Парень утверждает, что подобные действия не вызвали негативной реакции со стороны водителей, якобы они с приятелями никому не помешали. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, жалоб от водителей действительно не поступало. Однако в ведомстве предупредили об опасности подобных развлечений.

Общество,Видео,
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