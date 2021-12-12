Мизулина объяснила, почему россияне не верят властям насчет вакцинации

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, почему россияне не верят государству в вопросах вакцинации. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?».

Фото: YouTube.com YouTube.com

По мнению Мизулиной, россияне не доверяют государству и официальным СМИ в вопросах вакцинации, а доверяют сообщениям, которыми они обмениваются в мессенджерах. Все потому что эти сообщения пересылают друг другу близкие люди, а такая информация воспринимается иначе. Политик считает, что стоит доносить информацию до граждан проще, другими средствами и через другие источники.

Также Мизулина призналась, что считает полностью проваленной информационную компанию по вакцинации со стороны государства. Она отметила, что когда вакцина вышла на рынок, власти не рассказывали людям о необходимости вакцинации.