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48 минут назад

Мизулина объяснила, почему россияне не верят властям насчет вакцинации

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, почему россияне не верят государству в вопросах вакцинации. Об этом она порассуждала в интервью журналистке Ирине Шихман для YouTube-канала «А поговорить?».

Мизулина объяснила, почему россияне не верят властям насчет вакцинации
Фото: YouTube.comYouTube.com

По мнению Мизулиной, россияне не доверяют государству и официальным СМИ в вопросах вакцинации, а доверяют сообщениям, которыми они обмениваются в мессенджерах. Все потому что эти сообщения пересылают друг другу близкие люди, а такая информация воспринимается иначе. Политик считает, что стоит доносить информацию до граждан проще, другими средствами и через другие источники.

Также Мизулина призналась, что считает полностью проваленной информационную компанию по вакцинации со стороны государства. Она отметила, что когда вакцина вышла на рынок, власти не рассказывали людям о необходимости вакцинации.

Виноватых в этом политик считает отчасти Минздрав, в том числе региональные ведомства. Также, по ее мнению, «физически не хватает ресурсов». При этом спикер не смогла ответить на вопрос журналистки, как хватило ресурсов, например, Италии, где смертность среди больных COVID-19 была значительно выше, чем в России.

Общество,Екатерина Мизулина,Минздрав РФ,Общественная палата России,
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