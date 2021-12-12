Мизулина: Моргенштерн получает деньги и «файлы с темами» из-за рубежа

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн пропагандирует наркотики на деньги иностранных заказчиков. Об этом Мизулина сказала в интервью блогерке Ирине Шихман на канале YouTube.
«Есть определённый круг исполнителей, блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определённый контент. Ролики, публикации, видеоклипы, сториз, связанные с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и так называемым победобесием - отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», - сказала Мизулина.
По ее мнению, Моргенштерн не одинок, есть и другие деятели, которые «продвигают последовательно» такой контент, и в этом можно видеть «скоординированную работу».
Мизулина отметила, что исполнителям наподобие Моргенштерна «дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать». Затем они продвигают данные идеи.
Директор «Лиги безопасного интернета» отметила, что не раз читала в открытых источниках, что иностранные организации направляют Моргенштерну денежные средства.
«Это писали СМИ, о том, что у него есть финансирование определенного толка», - пояснила Мизулина.
По ее словам, на рэпера жаловалось множество родителей. Они постоянно просили проверить песни исполнителя.
Также Мизулина» рассказала, что ее организация отслеживает подозрительный и запрещенный контент как в ручном режиме, так и с использованием искусственного интеллекта.
Екатерина Мизулина — член Общественной палаты России, дочь сенатора Елены Мизулиной.
В конце ноября Telegram-каналы сообщили, что рэпер Алишер Моргенштерн уехал из России после обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Бастрыкин заявил, что рэпер торгует наркотиками в социальных сетях.