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46 минут назад

Мошенники придумали способ обмана россиян через видеосообщения

Директор по продуктам компании Ivideon Заур Абуталимов рассказал, что злоумышленники придумали новую схему мошенничества через видеосообщения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Мошенники придумали способ обмана россиян через видеосообщения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о дипфейках, что представляет наибольшую опасность среди всех видов мошенничества через видеосообщения, отметил эксперт.

Мошенники создают фейковое видео на основе реальных записей с участием жертвы – нейросеть в подробностях воспроизводит манеры и поведение человека. Полученный материал злоумышленники используют для звонков знакомым жертвы по видеосвязи или создают ролик с цифровым двойником человека и потом его шантажируют.

Такие видео могут поставить людей в нелепые, опасные или компрометирующие сценарии, отметил эксперт.

Общество,газета "Известия",
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