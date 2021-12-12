Россиян удивила высадка барбарисов в мороз в Подмосковье

Жителей подмосковного поселка Томилино удивили свежепосаженные в 16-градусный мороз кусты барбариса тунберга. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Жители поселка Томилино неприятно удивились свежепосаженным кустам барбариса», — отмечают администраторы сообщества.

По словам россиян, их также удивила цена — на каждом кусте было указано, что его стоимость составляет 3,5 тысячи рублей. Всего жители Московской области насчитали 50 новых кустов. Знакомые с ситуацией пользователи сети в комментариях объяснили, что данные деревья можно высаживать в таких погодных условиях, так как растение уже спит.

«Если растение с земляным комом посажено на нужную глубину, даже хорошо это», «Вот весной и увидим, хорошо это или плохо было сделано», — написали они.