В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
54 минуты назад

Россиян удивила высадка барбарисов в мороз в Подмосковье

Жителей подмосковного поселка Томилино удивили свежепосаженные в 16-градусный мороз кусты барбариса тунберга. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Жители поселка Томилино неприятно удивились свежепосаженным кустам барбариса», — отмечают администраторы сообщества.

По словам россиян, их также удивила цена — на каждом кусте было указано, что его стоимость составляет 3,5 тысячи рублей. Всего жители Московской области насчитали 50 новых кустов. Знакомые с ситуацией пользователи сети в комментариях объяснили, что данные деревья можно высаживать в таких погодных условиях, так как растение уже спит.

«Если растение с земляным комом посажено на нужную глубину, даже хорошо это», «Вот весной и увидим, хорошо это или плохо было сделано», — написали они.

Ранее россиян удивил вид на туалеты из окна жилого дома. На кадрах, выложенных в сеть, один из местных жителей показывает, как из его дома открывается вид на соседнее здание с обзором на писсуары.

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители