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1 час назад

Мурашко рассказал о законных способах избежать вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, кто получит медотвод от вакцинации против COVID-19. По его словам, медотводы будут основаны на противопоказаниях, которые указаны в инструкции к препаратам, сообщает РИА Новости.

Мурашко рассказал о законных способах избежать вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все медотводы будут опираться четко на инструкцию по лекарственному препарату», - сказал министр.

Он подчеркнул, что проект документа о медотводах уже сформирован и обсуждается с экспертным сообществом.

В первую очередь речь идет об аллергических реакциях, а также об острых инфекционных заболеваниях.

Кроме того, обсуждается еще ряд заболеваний, «преимущественно относящихся к временным». Например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, смогут вакцинироваться, когда завершат прием прописанных препаратов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство здравоохранения России готовит расширенный список медотводов к вакцинации от коронавируса. Новый список может появиться в середине декабря.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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