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42 минуты назад

В Москве жестоко избили сына известного актера

В Москве жестоко избили сына актера из фильма «Ликвидация» Максима Дрозда Егора. Об этом сообщает «МК».

В Москве жестоко избили сына известного актера
Фото: InstagramInstagram

«Сын находится в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении», — заявил известный артист.

При этом он не раскрыл подробности произошедшего. Он добавил лишь, что просит высшие силы послать сыну ангела-хранителя.

По информации издания, вечером в субботу, 11 декабря, на западе Москвы произошла драка с участием молодого человека. По предварительным данным, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек получил сильный удар по голове и потерял сознание. Его госпитализировали в больницу имени Боткина.

В ноябре начинающего 32-летнего актера Николая Мариморовича подстрелили и ограбили на юге Москвы. Инцидент произошел на Ясеневой улице в Южном административном округе города. Злоумышленники выстрелили в артиста, забрали его вещи и скрылись.

Общество,Максим Дрозд,
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