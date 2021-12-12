Сокуров назвал истерией реакцию на его спор с Путиным о Кавказе

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал «истерией» общественную реакцию на его диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — заявил Сокуров.

По его мнению, «есть ощущение, что никто не читал и не вчитывался в текст выступления». Режиссер также сказал, что готов продолжить диалог с президентом «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета».

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участвовал президент России Владимир Путин. Во время общения с ним Сокуров предложил «отпустить» некоторые республики, «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

Путин ответил, что такое мнение — набор гипертрофированных проблем и страхов. Он призвал не толкать страну к опасной черте и спросил режиссера, хочет ли он «повторения Югославии» в РФ.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал выступление Сокурова, а в парламенте Чечни заявили, что попросят СКР проверить слова режиссера.