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39 минут назад

Сокуров назвал истерией реакцию на его спор с Путиным о Кавказе

Кинорежиссер Александр Сокуров назвал «истерией» общественную реакцию на его диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Сокуров назвал истерией реакцию на его спор с Путиным о Кавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — заявил Сокуров.

По его мнению, «есть ощущение, что никто не читал и не вчитывался в текст выступления». Режиссер также сказал, что готов продолжить диалог с президентом «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере совета».

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участвовал президент России Владимир Путин. Во время общения с ним Сокуров предложил «отпустить» некоторые республики, «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

Путин ответил, что такое мнение — набор гипертрофированных проблем и страхов. Он призвал не толкать страну к опасной черте и спросил режиссера, хочет ли он «повторения Югославии» в РФ.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал выступление Сокурова, а в парламенте Чечни заявили, что попросят СКР проверить слова режиссера.

Сокуров позже признался, что опасается уголовного преследования.

Общество,Александр Сокуров,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Совет по правам человека,СКР,
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