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20 минут назад

Сокуров надеется "за чашкой чая" узнать мнение Путина по вопросам, которых "полно"

Кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности в спокойной обстановке узнать мнение президента РФ Владимира Путина по вопросам, которых "полно", сообщил он ТАСС. Вместе с тем он призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря.

Сокуров высказался о беседе с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если будет конкретное предложение (о встрече с главой государства - прим. ТАСС) - конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить", - сказал Сокуров, отметив, что ему интересно будет послушать мнение президента "за чашкой чая", а не в "напряженной атмосфере совета, трансляции и так далее". "Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь, - подчеркнул Сокуров. - Там полно вопросов".

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Вместе с тем режиссер призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании СПЧ. Он назвал освещение в СМИ его выступления "абсолютно истерическим". "Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою", - сказал он, добавив, что у него "есть ощущение, что никто не читал и никто не вчитывался в текст [его] выступления".

«Президент зря обижается». В чем суть спора Путина и Сокурова

Во время заседания президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и "отпустить" всех, кто хотел бы "начинать жить своей жизнью". Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. Глава государства пригласил режиссера к себе, подчеркнув, что речь идет об "очень тонких вещах" и что он "с удовольствием с [ним] подискутирует". Сокуров среди прочего также говорил о необходимости "реанимации профсоюзного движения в стране", об армии, о цензуре и других вопросах.

Как позднее отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин достаточно жестко отвечал кинорежиссеру, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах.

Общество,Александр Сокуров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,ИТАР-ТАСС,
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