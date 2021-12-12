Конюхов назвал способ победить депрессию

Российский путешественник и исследователь Фёдор Конюхов в интервью «Ленте.ру» назвал людей, которые говорят о выгорании и депрессии, бездельниками и посоветовал им чем-нибудь заняться. По его мнению, те, кто жалуется на уныние, могут пойти работать на стройку или, если нет своего ребёнка, — взять его из детдома. 12 декабря знаменитому на весь мир путешественнику исполнилось 70 дет.

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В ходе беседы Фёдора Конюхова спросили, можно ли вылечить депрессию путешествиями, ведь сейчас только и говорят, что о выгорании и депрессии.

«Да это бездельники так говорят. Какая может быть депрессия в наше время! Иди на стройку работай, купи заброшенное поле и засади картофелем, потом его надо пропалывать, а затем выкапывать. Если нет своего ребёнка, возьми из детского дома, и сразу вся депрессия пройдёт.», — отметил Конюхов.

Он добавил, что читал где-то о женщине в Китае, которая купила участок промышленной земли и за свою жизнь посадила 1 млн деревьев.

«Вот это точно не зря прожитая жизнь. Уверен, у неё не было депрессии», — указал путешественник.

По словам Конюхова, путешествия не могут вылечить человека от уныния, поскольку невозможно убежать от себя и своих проблем в горы или океан.

Он также подчеркнул что «болтаться по миру — это не есть путешествия».