Поезда из России в Финляндию возобновили движение

"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем", - указано в сообщении.

По данным РЖД, стоимость билетов стартует от 7,4 тыс рублей в эконом-классе, и от 12,2 тыс рублей в бизнес-классе. Ранее правительство Германии запланировало частично отменить визы с Россией. При этом 7 ноября Германия не планировала возобновлять оформление гражданам России виз для всех целей поездок. Уточняется, что с началом зимнего расписания авиакомпания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше: теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю, уточнили в посольстве.