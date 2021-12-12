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10 минут назад

Из России в Финляндию можно будет попасть на поезде с 12 декабря

Пассажирское сообщение России с Финляндией возобновляется в воскресенье, 12 декабря - скоростные поезда "Аллегро" отправятся из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "РЖД".

Поезда из России в Финляндию возобновили движение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда "Аллегро" Санкт-Петербург - Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем", - указано в сообщении.

По данным РЖД, стоимость билетов стартует от 7,4 тыс рублей в эконом-классе, и от 12,2 тыс рублей в бизнес-классе. Ранее правительство Германии запланировало частично отменить визы с Россией. При этом 7 ноября Германия не планировала возобновлять оформление гражданам России виз для всех целей поездок. Уточняется, что с началом зимнего расписания авиакомпания Lufthansa теперь также летает чаще, чем раньше: теперь есть рейсы из Москвы в Мюнхен четыре раза в неделю, уточнили в посольстве.

Общество,Lufthansa,РЖД,РИА Новости,
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