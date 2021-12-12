Какие изменения ждут россиян в новом году

Стало известно об изменениях в жизни россиян с 2022 года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

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По ее словам, ожидается множество законопроектов, которые призваны улучшить экологическую обстановку. Отдельные изменения произойдут по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты.

«В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — сообщила депутат.

Бессараб заявила, что в стране планируется развивать цифровизацию, например, уже с 2022 года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат. Речь идет о материнском капитале, ряде пенсионных выплат.

«Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — отметила парламентарий.

Таким образом россияне смогут получить услуги в более удобных условиях. А уже к 2030 году в стране планируется ввести полное цифровое равенство. Как подчеркнула депутат, это имеет большое значение для дистанционного обучения.