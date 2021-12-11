Симоньян пригрозила Сокурову проблемами: ««Дороскомнадзорится»

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг высказывания режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

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Симоньян заявила, что не удивлена словам Сокурова.

«Разве это не тот же самый Сокуров, который призывал отпустить террориста Сенцова, а меня, Соловьева и других журналистов, наоборот, посадить за поддержку Донбасса?», - написала она.

По мнению журналистки, после этого выступления Сокуров вполне может рассчитывать на Нобелевскую премию.

«Дороскомнадзорится», - заключила она.

На заседании СПЧ режиссер высказал мнение, что республики Северного Кавказа стали националистическими и хотят стать независимыми от России. Он предложил дать свободу этим республикам, на что президент РФ Владимир Путин ответил, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он отметил, что режиссер затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

Слова Сокурова возмутили главу Чеченскую республику Рамзана Кадырова. Он заявил, что Чечня навсегда останется российской республикой и призвал дать правовую оценку словам Сокурова. Власти Чечни призвали СК РФ обратить внимание на слова режиссера.