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57 минут назад

Симоньян пригрозила Сокурову проблемами: ««Дороскомнадзорится»

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала ситуацию вокруг высказывания режиссера Александра Сокурова на заседании СПЧ. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Симоньян пригрозила Сокурову проблемами: ««Дороскомнадзорится»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Симоньян заявила, что не удивлена словам Сокурова.

«Разве это не тот же самый Сокуров, который призывал отпустить террориста Сенцова, а меня, Соловьева и других журналистов, наоборот, посадить за поддержку Донбасса?», - написала она.

По мнению журналистки, после этого выступления Сокуров вполне может рассчитывать на Нобелевскую премию.

«Дороскомнадзорится», - заключила она.

На заседании СПЧ режиссер высказал мнение, что республики Северного Кавказа стали националистическими и хотят стать независимыми от России. Он предложил дать свободу этим республикам, на что президент РФ Владимир Путин ответил, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он отметил, что режиссер затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

Слова Сокурова возмутили главу Чеченскую республику Рамзана Кадырова. Он заявил, что Чечня навсегда останется российской республикой и призвал дать правовую оценку словам Сокурова. Власти Чечни призвали СК РФ обратить внимание на слова режиссера.

Позже Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни к СК проверить его слова и отметил, что представители Чеченской республики подменяют «политическую дискуссию угрозами». Он также сказал, что СПЧ был создан в том числе для того, чтобы там высказывались разные точки зрения. Режиссер добавил, что опасается уголовного преследования, но надеется, что «президент этого не допустит».

Общество,Маргарита Симоньян,Александр Сокуров,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Совет по правам человека,СКР,
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