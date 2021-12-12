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26 минут назад

Митрополит Иларион призвал к снисхождению для извинившегося за курение в храме блогера

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе "Церковь и мир" предложил проявить снисхождение к 19-летнему блогеру из Читы Виталию Мирошникову, который прикурил от свечи в храме, но попросил за это прощения. Об этом сообщает ТАСС.

В РПЦ заступились за курившего в храме блогера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в прошлом году, видео с курением в храме Мирошников выложил в сеть. Блогера приговорили к обязательным работам, но тот уехал в Москву. Ведущая программы Екатерина Грачева выразила опасение, что молодому человеку ужесточат наказание, и спросила Илариона, где применительно к этому случаю нужно поставить запятую в крылатой фразе "казнить нельзя помиловать".

"Я бы в данной ситуации, наверное, поставил запятую после "нельзя" - потому что, насколько я помню, после того как этот молодой человек совершил свой поступок и получил множество негативных комментариев в социальных сетях, он принес извинения", - ответил митрополит.

Ранее Иларион заявил, что охота для развлечения - пережиток прошлого.

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