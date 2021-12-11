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1 час назад

Снежный зоопарк в Выборге показали на видео

В Выборге во дворе дома на Приморской улице каждую зиму появляются скульптуры из снега. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Недавно здесь поселились филин с совой, пара ежей и морж, а на днях компанию им составил и символ следующего года – тигр. Фотографии опубликовали в группе «Интересный Выборг» во «ВКонтакте».

Как отмечается, тигра слепил Алексей Ляхов вместе с супругой Людмилой.

«Алексей и Людмила, огромное вам спасибо за позитив от всех, кто видит эту красоту!» – написали в посте с фотографиями.

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