Снежный зоопарк в Выборге показали на видео

В Выборге во дворе дома на Приморской улице каждую зиму появляются скульптуры из снега. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Недавно здесь поселились филин с совой, пара ежей и морж, а на днях компанию им составил и символ следующего года – тигр. Фотографии опубликовали в группе «Интересный Выборг» во «ВКонтакте».