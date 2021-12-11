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15 минут назад

Володин рассказал, когда в России введут повсеместные QR-коды

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда в России введут повсеместные QR-коды. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что решение о судьбе законопроектов, возможно, будет принято уже 13 декабря.

«В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе» - написал Володин.

По его мнению, принимать законопроекты о QR- кодах надо исходя из позиции, которую озвучил президент РФ: необходимо не навязывать, а убеждать. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной.

Володин раскрыл отношение Путина к закону о QR-кодах

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер и власти постараются не допустить опрометчивых решений в его разработке.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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