«Я не первый»: Сокуров заявил о попытке уничтожить его

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что опасается уголовного преследования из-за высказываний на встрече СПЧ с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

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Однако режиссер надеется, что «президент этого не допустит».

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Сокуров также отметил, что Совет по правам человека был создан в том числе для того, чтобы там высказывались разные точки зрения.

«И президент участвует в диалоге и с членами Совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения», - сказал член СПЧ.

Всем, кто высказывает критику в его адрес, он предложил «поучиться у президента вести дискуссию, и привыкнуть к тому, что дискуссия в стране есть и будет».

Сокуров также добавил, что представители Чеченской республики не расположены к диалогу и подменяют «политическую дискуссию угрозами».

Изданию «Подъем» режиссер заявил, что если будет принято решение арестовать его, то он никак не сможет этому противостоять или избежать этого. Просьбу властей Чечни проверить его слова он назвал доносом.

«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть», - сказал режиссер.

Он посоветовал главе Чеченской республики Рамзану Кадырову адресовать свои претензии лично президенту, который создал СПЧ как дискуссионную площадку по всем вопросам жизни страны.

На заседании СПЧ режиссер высказал мнение, что республики Северного Кавказа стали националистическими и хотят стать независимыми от России. Он предложил дать свободу этим республикам. На это Путин ответил, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».