Сокуров назвал условие встречи с Путиным

Если президент повторит предложение, то почему бы и нет. Если он считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах, — отметил Сокуров.