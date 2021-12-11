Россия полностью закрыла въезд из девяти стран

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въезд в Россию из Гонконга и девяти африканских стран полностью запрещен. Эта мера была принята в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

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Как говорится в документе, к запрещенным странам относятся Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Эсватини, Танзания и Южно-Африканская республика.

В России с 28 ноября вступили в силу ограничения на въезд для граждан из этих стран. Однако ранее предусматривались исключения для владельцев служебных виз и дипломатических паспортов, а также некоторых других категорий граждан. В новом постановлении отмечается, что никаких исключений не будет.

Ранее стало известно, что в ЮАР из РФ вылетел самолет с вирусологами и мобильной лабораторией для борьбы с COVID-19. Также в республику направлены врачи Минздрава России, 200 тысяч российских тест-систем для диагностики COVID-19 и мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора.