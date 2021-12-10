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1 час назад

В Центре Гамалеи перечислили возможные последствия ревакцинации

Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предупредил об опасности бустерной вакцинации мРНК-препаратами через три месяца после первичной вакцинации.

В Центре Гамалеи перечислили возможные последствия ревакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалистов центра, переход на трехмесячную ревакцинацию может иметь «непредвиденные последствия».

В сообщении в твиттер-аккаунте «Спутника V» говорится, что быстрый переход на трехмесячную ревакцинацию ранее не применялся при пандемиях.

«Поспешное внедрение во всем мире трехмесячных бустеров с технологией мРНК, не испытанных в течение длительного времени, может иметь непредвиденные последствия для безопасности и указывает на непродолжительность действия вакцин с мРНК», - подчеркнули в центре Гамалеи.

К типу мРНК-вакцин (вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты) относятся препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Ранее генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин не исключил, что бустерная прививка против COVID-19 из-за распространения «омикрон»-штамма потребуется уже через три месяца после первичной вакцинации. О возможности трехмесячной бустерной вакцинации заявляли также в Eвропейском агентстве лекарственных средств.

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