В Центре Гамалеи перечислили возможные последствия ревакцинации

Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предупредил об опасности бустерной вакцинации мРНК-препаратами через три месяца после первичной вакцинации.

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По мнению специалистов центра, переход на трехмесячную ревакцинацию может иметь «непредвиденные последствия».

В сообщении в твиттер-аккаунте «Спутника V» говорится, что быстрый переход на трехмесячную ревакцинацию ранее не применялся при пандемиях.

«Поспешное внедрение во всем мире трехмесячных бустеров с технологией мРНК, не испытанных в течение длительного времени, может иметь непредвиденные последствия для безопасности и указывает на непродолжительность действия вакцин с мРНК», - подчеркнули в центре Гамалеи.

К типу мРНК-вакцин (вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты) относятся препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.